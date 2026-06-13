サッカーW杯の開幕セレモニーでイジェが注目を浴びた(C)Getty Imagesサッカー北中米ワールドカップ（W杯）が現地時間6月11日に開幕した。開幕セレモニーでは、大会公式テーマソング「DNA」を世界最高峰のテノール歌手であるアンドレア・ボチェッリと一緒に披露したイジェに、注目が集まった。【写真】「菜々緒出てきたかと思った」イジェのパフォーマンスの様子をチェックイジェは、Netflixアニメーション映画『KPOPガールズ！