オランダ代表をけん引していたスナイデル氏（10番）とファン・デルファールト（23番）。日本代表との対戦経験を持つ二人は、警戒を強めている(C)Getty Imagesかつて「天才」として名を馳せたオランダの名手たちは、北中米ワールドカップ（W杯）で母国代表が初戦で迎えるサムライブルーへの危機感を口にした。【動画】衝撃の変貌スマートだったスナイデルのぽっちゃりとした近影現地時間6月14日にキックオフを迎えるオランダ