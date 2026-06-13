旬の時期を迎える「金沢すいか」の魅力を全国に発信です。生産者と関東の消費者をオンラインでつなぎ、収穫を体験するユニークな試みが、13日、金沢で行われました。「こっち？」「バッチリ仕上がってます」金沢すいかオンライン収穫体験はJA金沢市が行ったもので、13日は金沢の生産者のハウスと関東に住む「コープデリ」の消費者39組をオンラインでつなぎ、やりとりをしながらスイカの収穫を体験しました。参加した消費者は、スイ