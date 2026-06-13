歌手和田アキ子（76）は13日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で、14日（日本時間15日早朝）に初戦のオランダ戦を控えるサッカー日本代表について「ベスト8は、すごく堅いような気がする」と、期待をにじませた。ともにパーソナリティーを務めるフリーアナウンサー垣花正から、「ワールドカップの話題も盛