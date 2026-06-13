秋田県八郎潟町の畠山菊夫前町長（７２）が公務中に倒れ、意識が戻らない中で町議会から不信任決議を受けて失職した経緯を巡っては、地方自治法の欠陥を指摘する声が上がっている。町は「他の自治体で同じ事態が起こらないよう、本人の意思確認ができなくても退職できる制度を整えてほしい」と法改正を求め、１５日に総務省に要望書を提出する。（夏目拓真）「名誉が傷つかない方法はないかと探していたが、現行の法律では不信