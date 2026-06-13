◇日本カーリング選手権大会 横浜2026 準決勝北海道銀行10−6フォルティウス(13日、横浜BUNTAI)日本カーリング選手権大会は準決勝が行われフォルティウスが敗れました。2-2で迎えた第4エンド先攻のフォルティウスは最終ショットでナンバー1をはじき出され3点を奪われます。その後2点ずつ奪い合い4-7で迎えた第7エンド、ナンバー1、2をマークする北海道銀行に対してフォルティウスは吉村紗也香選手の最終ショットが手前のガードス