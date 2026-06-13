6月13日、函館競馬場で行われた11R・函館スプリントステークス（G3・3歳上オープン・芝1200m）は、北村友一騎乗の6番人気、ピューロマジック（牝5・栗東・安田翔伍）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に4番人気のエーティーマクフィ（牡7・栗東・武英智）、3着に1番人気のレイピア（牡4・栗東・中竹和也）が入った。勝ちタイムは1:07.4（稍重）。2番人気で丹内祐次騎乗、カルプスペルシュ（牝4・栗東・石坂公一）は、5着敗退。スプ