中国の習近平国家主席による北朝鮮訪問を受け、北朝鮮国内で対中関係改善への期待感が高まっている。北朝鮮住民の間では、「中国との交流拡大が生活苦の緩和につながる」との見方が広がっており、長年にわたり中国経済への依存を深めてきた現実が改めて浮き彫りになっている。米政府系放送「ラジオ・フリー・アジア（RFA）」は11日、北朝鮮内部の複数の情報筋の話として、習主席の訪朝後、住民の間で中朝関係の行方に対する関心が