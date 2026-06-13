あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「SLAM DUNK」の略語は？「SLAM DUNK」の略語はなんでしょうか？ヒントは、カタカナ4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「スラダン」でした！スラダンとは、週刊少年ジャンプ（集英社）1990年42号から1996年27号まで連載された、井上雄彦氏