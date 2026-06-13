◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―ＤｅＮＡ（１３日・ＺＯＺＯマリン）ロッテのネフタリ・ソト内野手（３７）が「４番・ＤＨ」で出場し、通算１０００試合出場を達成した。プロ野球５４５人目。５回終了時に場内にアナウンスされて、記念のボードを掲げながら、ファンの声援に応えた。プエルトリコ生まれのソトは２００７年レッズからドラフト３巡目で指名され１３年にメジャー初昇格。２年間で３４試合出場。１５年