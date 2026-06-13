◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディス第３日（１３日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、単独首位で出た桑木志帆（大和ハウス工業）は３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算１７アンダーで首位を守った。今季２勝目に王手をかけた。３位から出た永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）が６８で回り、１４アンダーの２位。１４歳の韓国のアマチュア、金瑞娥（キム・ソア）