ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。お得情報やキャンペーン情報など普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。◆Visaタッチ決済で最大30％還元のチャンス到来ここ最近、Visaのタッチ決済がアツいです。お得なキャンペーンがよく開催されていて、先月はVisaのタッチ決済で電車に乗ると最大50％還元キャンペーンがありました。そして今月も別のキャ