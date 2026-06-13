アメリカの大物ラッパー、カニエ・ウェスト（49）の新曲MVに妻ビアンカ・センソリ（31）が登場。かねてよりキワドいコスチュームで世界中をざわつかせてきたビアンカが新たな"過剰露出"に挑戦した。【写真を見る】炎上中の牛の乳搾りをするMV、世界中で騒動になった大胆すぎる“透けドレス”、レオタードで歩く私服姿などカニエは2022年に実業家キム・カーダシアン（45）と離婚し、翌年1月、ビアンカと再婚した。カニエの妻と