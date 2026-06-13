◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテーDeNA(13日、ZOZOマリン)ロッテのソト選手が1000試合出場を達成しました。5回を終え、試合が成立したことでアナウンスされたこの記録。記念ボードを手にソト選手が歓声に応えると、両チームのファンやDeNAベンチからも祝福の拍手が送られました。2018年にDeNAで日本球界入りとなったソト選手。同年には本塁打王とベストナインに輝き、翌年にも本塁打王、打点王、ベストナインとDeNAで躍動を続けてき