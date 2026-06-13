13日の東京11R・ジューンS（芝1800メートル）は3番人気カネラフィーナ（牝4＝手塚久、父フランケル）が好位インから抜け出しV。オープン2勝目を挙げた。手綱を取ったルメールはこれがJRA通算2200勝目。鞍上は「2着馬の後ろでちょうど良いポジション。手応えはずっと良かった。能力がありますね」と愛馬を称賛。続けて「短い期間で2200勝に届いたのはうれしい。オーナー、調教師、エージェントにも感謝ですね」と節目の記録をよろ