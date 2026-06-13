北中米W杯開幕戦当日、日本の初戦オランダ戦3日前の6月11日（現地時間）。予定されていた10時半からやや遅れて始まった日本代表の練習には1人選手が足りなかった。報道陣がざわつく。「遠藤航がいない」。この時点では遠藤の離脱はまだ発表されていない。ただピッチに姿を現していないだけでどこかで治療かリハビリを行っているかもしれなかった。【写真】「明日話します」と告げてその場を去った…「W杯電撃離脱」前日の遠藤航