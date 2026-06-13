ダウンタウン・浜田雅功がメインキャストのＭＢＳ「ごぶごぶ」が１３日放送され、貫地谷しほりがゲスト出演した。貫地谷が２００７年に「ちりとてちん」でヒロインを務めたときに通い詰めた、ＮＨＫ大阪放送局付近を街ブラしながらサシトーク。貫地谷からの「もっと破天荒に生きてきたかった。トーク番組でもさらけ出せない。個性がほしい。今ってみんなバラエティーも上手じゃないですか」という悩み相談に、浜田が真剣モード