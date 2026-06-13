警察車両の赤色灯沖縄県警は13日、いずれも道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで、米海軍1等水兵のデリアス・モンゴメリー容疑者（21）と、米海兵隊伍長のアレクサンダー・ヘレーラ容疑者（23）をそれぞれ現行犯逮捕した。モンゴメリー容疑者は「うがい薬を使った」、ヘレーラ容疑者は「酒は抜けたと思っていた」と供述し、2人とも容疑を否認している。逮捕容疑は、モンゴメリー容疑者が13日午前0時45分ごろ、名護市東江の道路