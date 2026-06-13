ナインティナインの岡村隆史が、13日放送のカンテレ『おかべろ』（後2：28〜2：57、関西ローカル）に出演し、自身のプロポーズにまつわる“勘違い”エピソードを明かした。【写真】岡村隆史、ラジオで結婚会見「支えられ婚です」この日は元卓球女子日本代表の福原愛がゲスト出演。約3年ぶりとなる地上波番組出演で、再婚相手とのなれ初めや結婚生活について語った。再婚の話題の中で、NON STYLEの石田明がプロポーズについて