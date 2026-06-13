◇交流戦ロッテ―DeNA（2026年6月13日ZOZOマリンスタジアム）ロッテのネフタリ・ソト内野手（37）が、DeNA戦に「4番・DH」で出場。プロ野球史上545人目の通算1000試合出場を達成した。外国人選手では昨年のDeNA・ビシエド以来。5回終了時には記念のプレートを手渡され、スタンドのファンや古巣・DeNAのナインから拍手で祝われた。プエルトリコ出身のソトは18年にDeNAに入団。同年に41本塁打、翌19年に43本塁打を放って