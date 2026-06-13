「カーリング・日本選手権」（１３日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレを３月に退団し、海外のプロリーグに参戦している吉田知那美が１３日、ＮＨＫＢＳで中継を行っているカーリング日本選手権・女子準決勝（フォルティウス−北海道銀行）で初解説を務めた。２２年北京五輪でともに銀メダルを獲得した石崎琴美さんと横並びで座り、「楽しいです」と持ち前の明るい笑顔も浮かべながら、現役ならでは