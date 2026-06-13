1972年（昭和47年）6月26日午前9時、東京・新橋の有名ホテルの一室で、37歳・女性歯科医の全裸遺体が発見された。【写真】この記事の写真を見る（2枚）写真はイメージ©getty死因は窒息死。前夜20時ごろには隣室と真下の部屋の宿泊客が「助けて！」という女性の叫び声を聞いていたが、痴話喧嘩と思い込み通報しなかった。次々と浮かんでは消える「容疑者」捜査を進める警察は、被害者女性の体内に精液（血液型はO-非分