滋賀県多賀町は4月、初の特命PR大使に、ラジオやテレビなどで活躍するご当地タレントの「MCMORIYA」さん（52）を任命した。【写真】滋賀県多賀町ってどんなとこ？町内では1月に名神高速道路の多賀スマートインターチェンジ上り線が開通し、上下線の玄関口がそろった。これを受けて町は今春の機構改革で「文化まちづくり課」を立ち上げ、町のさまざまな魅力発信と活性化に力を入れていく。アフロヘアがトレードマークのMORI