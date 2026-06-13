＜宮里藍 サントリーレディス3日目◇13日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第3ラウンドが終了した。桑木志帆が3バーディ・1ボギーの「70」をマーク。トータル17アンダーまで伸ばし、単独首位をキープして最終日にコマを進めた。【写真】桑木志帆はフィニッシュまで前傾姿勢が崩れないトータル14アンダー・2位に永井花奈、トータル12アンダー・3位にアマチュアで14歳のソア・キム（韓国）