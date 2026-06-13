■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新男子110ｍハードルの予選（3＋4）が13日に行われ、昨年王者の泉谷駿介（26、住友電工）が13秒76秒（±0.0）の組1着で同日行われる準決勝に進出した。グリーンカードによりスタートのやり直しとなった1