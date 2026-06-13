■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新男子ハンマー投・決勝が13日、行われ中川達斗（28、山陽特殊製鋼）がアジア大会派遣設定記録（73m10）を超える73m93で優勝を果たし、アジア大会代表に内定した。中川は1投目69m64、2投目は69m88と記録を伸