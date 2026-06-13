ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地で行われたドジャース戦にベンチ入り。試合前には現在のコンディションやリハビリの状況、ドジャースに所属する日本人選手との交流について語った。【MLB 2026】村上宗隆、歴史を塗り替えるルーキーイヤー！ホームラン全記録と全日程・全結果村上は離脱前まで20本塁打をマークし、メジャー1年目から主軸として存在感を発揮していた。しかし、5月30日のタイガース戦で一塁へ全力疾走した際