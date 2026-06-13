米国―パラグアイ戦会場のロサンゼルス競技場＝12日（共同）サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で12日、米国での熱戦がロサンゼルスで幕を開けた。世界一のスポーツ大国は2028年夏季五輪や34年冬季五輪を含め、大型イベントを立て続けに迎える「メガディケード（巨大な10年間）」を迎えている。潤沢な民間投資を背景に、野球などの四大プロスポーツに加え、サッカーも恩恵を受けている。米国の初戦の会場となった