W杯北中米大会に臨むサッカー日本代表DF板倉滉（29＝アヤックス）が13日、自身のインスタグラムを更新。ケガのためチームから離脱したMF遠藤航（33＝リバプール）に代わって新主将となってからの初投稿で、元主将との2ショットを公開した。今月3日の空港での写真以来の投稿。板倉は、サポートプレーヤーとして帯同している元日本代表DF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）と並んで座る2ショットをアップ。練習着姿で語