陸上の日本選手権２日目（１３日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）、女子１５００メートル予選が行われ、ドルーリー朱瑛里（岡山陸協）は４分２０秒５４で２組１１着。各組上位６着に入れず、決勝進出を逃した。ドルーリーは中学３年時の都道府県対抗女子駅伝で脚光を浴びた。高校時代に貧血などに悩まされながらも、食事面や練習内容を改善。「昨年、一昨年ほど貧血の影響はない」と復調の兆しが見えている。この日は不完全燃