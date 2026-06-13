新日本プロレス１４日大阪城ホール大会で辻陽太（３２）とのＶ２戦に臨むＩＷＧＰヘビー級王者カラム・ニューマン（２３）が１３日、公開調印式で大立ち回りを演じた。カラムは今年４月の両国大会で辻からベルトを奪取。上半期の総決算となる今大会でリベンジマッチを受けて立つ。この日は公開での調印式が行われたが、カラムは登場するや先に席についていた辻に「今すぐサインしろよ」と詰め寄る。サインが終わったと同時に