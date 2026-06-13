【モデルプレス＝2026/06/13】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループのモナキ（じん、サカイJr.、ケンケン、おヨネ）が6月13日、東京・新宿住友ビル三角広場で開催された看護職・看護学生限定イベント「ナースフェス2026」の「モナキ SPECIAL LIVE STAGE」に出演。メンバーが、初恋がナースだったことを明かした。【写真】モナキ、小4の頃ナースに初恋していたメンバー◆モナキ、看護職・看護学生限定イベント