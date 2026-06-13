【モデルプレス＝2026/06/13】6月13日、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のPremiere Ceremonyが開催。Snow Manがラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（国内）を受賞した。【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら◆Snow Man「ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞」受賞国内でのライブ動員数が最も多かったアーティストを讃える同賞。授賞式には所属レーベ