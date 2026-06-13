【モデルプレス＝2026/06/13】5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（ミルク）が6月13日、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のPremiere Ceremonyに登場した。【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら◆M!LK佐野勇斗「ファンの方を喜ばせたくて」活動してきた「好きすぎて滅！」で「最優秀バイラル楽曲賞」を受賞したM!LKはベージュを基調としたスーツ姿に身を包んだ