◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル、稍重）サマースプリント第１戦、函館の開幕週を彩るスピード決戦が１２頭（クラスペディアは競走除外）で争われ、北村友一騎手騎乗で６番人気のピューロマジック（牝５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父アジアエクスプレス）が逃げ切り、重賞４勝目を飾った。勝ち時計は１分０７秒４。前有利の開幕週。２３年札幌の未勝利で１０馬身差の圧勝を飾った