芥川賞作家で、お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹が１３日、東京・高輪のＢＵＮＫＩＴＳＵＴＯＫＹＯで初の共著「失恋カルタ」（Ｇａｋｋｅｎ刊）の発売記念トークショーとサイン会を行った。失恋の孤独や恋愛の瞬間を女性視点で描いた読み句や、書き下ろしのショートストーリー３編を収めた。女性視点での著書は初といい「小説を読まない人でも手に取りやすい内容になっている。絵を読むように、頭の中で映像にしやすいよう