◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―ヤクルト（１３日・みずほペイペイ）ソフトバンク・野村勇内野手が６回に３号ソロを放った。２―１の６回先頭で１ボールからの２球目、山野のワンシームを捉えてバックスクリーン右に運んだ。終盤に向けてリードを広げる一発に、笑顔でダイヤモンドを一周した。野村は「とにかくチャンスメイクと、思い切っていくことを考えました。大きい追加点となるホームランと最高の形