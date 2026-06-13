おうちにあると便利な豆腐。料理によっては豆腐が半端に余ってしまう…そんな時はありませんか!?今回は、余った豆腐を上手に保存する方法をご紹介します。 ▼冷蔵庫で省スペースに保存 余った豆腐をグラスに入れて保存する方法。タッパーやボウルより幅を取らず、省スペースで保存できます。 ▼冷凍で様々な料理にアレンジ自在 切った豆腐を冷凍する方法。ほどよく水が切れて、カットしてあるのですぐ料理に使える利点も。味噌