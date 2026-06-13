フリーアナウンサー・本仮屋リイナ（35）が13日、自身のインスタグラムを更新。第3子女児を出産したことを報告した。「先日、3560gの女の子が無事に生まれてきてくれました」と第3子の誕生を報告。「予定日を超過したので希望の自宅出産が叶うのかヤキモキしましたが、家族みんなの輪のまんなかで赤ちゃんを迎えることができました」と自宅出産だったことも伝えた。お産と夫や子供、母の様子を振り返りつつ、「日常の延長に