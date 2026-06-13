お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、13日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）にゲスト出演し、妻について語った。今年1月に結婚と第1子誕生を公表した。相手は20歳下で、6年の交際を経てのゴールインだったという。「気の強い妻なんですよ。ずいぶん引っ張っていただいている。年下だけど」と明かした。妻の素性について問われると、「身長2メートル23センチ。アンドレ（・ザ・ジャイアント）と同