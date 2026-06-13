東大理科三類に在学中のユーチューバー・ベテランち（27）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「コムドット」のリーダー・やまと（28）が今までに読んできた本の数を“冷笑”したやまとは「【熱弁】500冊以上本を読んできた男が語る絶対に読書をすべき理由」というタイトルでYouTube動画をアップ。「読書に関しては、今までの人生で圧倒的な時間を使ってきていまして。とにかく本を読むことが大好きなんですよ」とし、