［ケアラーの風景］支援者たち＜３＞家族の世話などの過度な責任を負う子どもや若者「ヤングケアラー」は、支援が届きにくく孤立しやすい。立命館大人間科学研究所の研究員、河西優さん（２８）は２０２１年、当事者の声を社会に発信する団体「子ども・若者ケアラーの声を届けようプロジェクト（ＹＣＡＲＰ）」を設立した。（矢子奈穂）「若い世代のケアラーの姿や思いを社会に伝えるプロジェクト、やってみませんか」河西さ