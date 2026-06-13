お笑いコンビ、千鳥のノブ（46）が13日、インスタグラムを更新。14日（日本時間15日）にダラス（米国）で開催のFIFAワールドカップ（W杯）に出場する日本の1次リーグ初戦オランダ戦の応援に行くことを報告した。ノブは「ワールドカップ！オランダ戦！応援行ってきますー！」とつづり、全身黒のコーディネートで飛行機の翼近くで手を上げる姿を披露した。この投稿に「おー、羨ましい」「いいな〜後押しよろしくっ」「行ってらっし