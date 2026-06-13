アメリカ司法省は12日、メディア大手パラマウント・スカイダンスによるワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収を承認したと発表しました。アメリカ司法省は12日、パラマウントによるワーナーの買収提案について、8か月にわたる調査の結果「競争やアメリカの消費者に損害を与える可能性は低いと判断した」と発表しました。司法省は、事業売却などの条件を付けることなく、買収を承認した形で、「本件取引の影響は、メディアお