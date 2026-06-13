2026年6月10日現在、神奈川県内のNewDaysでは、「Suicaのペンギン」デザインのプレDCオリジナルグッズを販売しています。夏にピッタリな爽やかなコラボ「GREEN × EXPO 2027」に合わせて神奈川県、横浜市、JRグループが共同で実施する「神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン」のプレキャンペーンが、26年4月から6月にかけて開催中。神奈川県のNewDaysでは、「Suicaのペンギン」デザインのプレDCオリジナルグッズを4月29日か