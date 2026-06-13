6月13日、日本バスケットボール協会（JBA）は、2026年6月27日からトルコ・イスタンブールで開催される「FIBA U17バスケットボールワールドカップ2026」に出場する男子U17日本代表チームの登録メンバー12名を発表した。 今回のチームを率いるのは、福岡大学附属大濠高校の片峯聡太ヘッドコーチ。ロスターには、同校から山元珠來、櫻井照大、栗本富美也、白谷柱誠ジ