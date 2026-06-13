（屏東中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は12日、南部・屏東県で行われた屏東サイエンスパーク半導体サプライチェーン（供給網）専用エリアの起工式に出席し、台湾にはバランスの取れた発展が必要だとした上で、南部の嘉義、台南、高雄、屏東を結ぶ半導体産業の「Sコリドー」を整備したいとし、産業界が必要とする水道、電力、土地、人材について、行政院（内閣）のチームを率いてニーズを満たすと語った。同エリアの敷地面積は2