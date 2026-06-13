日本の著名な芸能人たちが、次々と韓国へと足を運んでいる。【写真】あの人気アイドルも…「整形」を赤裸々告白した韓国スター木村拓哉はデビュー38年目で初となる公式の韓国公演を決定し、中島健人も現地での初の単独ステージを控えている。坂口健太郎は韓国国内で精力的な舞台挨拶やトークショーに臨み、CUTIE STREETにいたっては現地の音楽番組へ出演するのみならず、代表曲の韓国語版を正式にリリースした。現在巻き起こってい