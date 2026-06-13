夢の共演だ。『ＪリーグオールスターDAZNカップ』の５位・６位決定戦。J２・J３のEAST-B対WEST-Aの一戦で、注目のワンシーンは14分に訪れた。EAST-Bでベンチスタートだった三浦知良、そしてチームの指揮を執る槙野智章監督がユニホームに着替え、途中出場。Ｊリーグの公式Ｘが、「キング＆ミスター なんと槙野智章監督がピッチに！三浦知良と同時に交代出場」と綴り、２人がピッチに入る姿を公開した。“キングカズ”は自慢の