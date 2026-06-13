北中米ワールドカップに挑む日本代表において、心強い存在なのが冨安健洋だ。膝の怪我に苦しみ、２年間も代表から遠ざかっていたなか、メンバー入りを果たしたDFは、コンディションが懸念されたが、公開された練習を見る限り、仕上がりは順調そうだ。その27歳のCBと始めて代表活動をするGK早川友基は、後方から見て、どんな印象を持っているのか。12日の練習後の取材で尋ねると、こう答えてくれた。 「ボールの持ち方が